Певица Адель получила «Грэмми» в номинации «Песня года» за сингл Hello. 59 церемония вручения наград прошла в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе, передает « Интерфакс ».

В номинации также были представлены песни Formation Бейонсе, Love Yourself Джастина Бибера, I Took a Pill in Ibiza Майка Познера и 7 Years датской группы Lukas Graham.

Также Адель получила «Грэмми» за пластинку «25» в категории «Лучший поп-альбом».