Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:06, 13 февраля 2017 1 092
 0    0

14-летний хоккеист погиб после драки в спортшколе «Витязь»

14-летний хоккеист погиб после драки в спортшколе «Витязь»

14-летний хоккеист погиб после драки в СДЮСШОР «Витязь» в Подольске. Об этом сообщил телеканал «360».

Подросток умер в субботу, 11 февраля. Его знакомый рассказал, что хоккеист подрался со своими одноклубниками.

«Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», — рассказал товарищ погибшего.

Участник драки отметил, что погибший спортсмен ударился о скамейку.

«Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился о скамейку», — описал он случившееся.

Отмечается, что погибший хоккеист ранее занимался в школе СКА в Санкт-Петербурге. В подольскую СДЮСШОР «Витязь» он пришел в сентябре 2016 года.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:29, 14 февраля 2017
Вступил в силу приговор в отношении осужденного за интимную переписку с малолетней рязанкой
10:10, 14 февраля 2017
В аварии на Московском шоссе пострадала девушка
9:55, 14 февраля 2017
Комиссия по слушаниям поддержала строительство заправки на Московском шоссе
9:52, 14 февраля 2017
За пьяную езду на тракторе рязанца приговорили к обязательным работам
9:43, 14 февраля 2017
Мэрия разрешила построить еще одну высотку на месте Рязсельмаша
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:09, 1 февраля 2017 24 268
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 21 433
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:08, 31 января 2017 17 765
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
8:31, 9 февраля 2017 16 676
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 15 046
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум