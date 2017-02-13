14-летний хоккеист погиб после драки в спортшколе «Витязь»

14-летний хоккеист погиб после драки в СДЮСШОР «Витязь» в Подольске. Об этом
Подросток умер в субботу, 11 февраля. Его знакомый рассказал, что хоккеист подрался со своими одноклубниками.
«Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», — рассказал товарищ погибшего.
Участник драки отметил, что погибший спортсмен ударился о скамейку.
«Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился о скамейку», — описал он случившееся.
Отмечается, что погибший хоккеист ранее занимался в школе СКА в Санкт-Петербурге. В подольскую СДЮСШОР «Витязь» он пришел в сентябре 2016 года.