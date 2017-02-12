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14:09, 12 февраля 2017 1 188
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В Японии начался фестиваль фильмов Тарковского

В Японии начался фестиваль фильмов Тарковского

В выходные, 11-12 февраля, в девяти японских городах начался фестиваль фильмов Андрея Тарковского. Ретроспектива включает восемь фильмов, передает ТАСС.

Показ работ известного российского режиссера стал частью ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии и продлится до 24 февраля.

Зрители смогут увидеть такие известные фильмы Тарковского, как «Андрей Рублев», «Солярис» и «Сталкер». Все киноленты продемонстрируют на языке оригинала с японскими субтитрами.

«Несмотря на то, что официально 11-й Фестиваль российской культуры в Японии был закрыт в декабре прошлого года, а новый еще не начался, по всей стране продолжаются культурные мероприятия, приуроченные к этому ежегодному событию», — говорится в сообщении.


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