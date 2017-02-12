Пользователи сети сфотографировали неполное лунное затмение

Пользователи сети сфотографировали полутеневое лунное затмение. Это явление произошло в ночь на субботу, 11 февраля, передает «
Penumbral lunar eclipse достигло максимальной фазы около четырех часов утра по московскому времени. Из-за погодных условий не все смогли увидеть необычное астрономическое явление. Например, жителям Дальнего Востока или Красноярского края не удалось этого сделать.
При этом затмение видели в Пензенской области, Карелии, Москве и других регионах, а также в Европе.
Отмечается, что следующее такое природное явление произойдет менее чем через год — 31 января 2018 года.