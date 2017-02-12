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12:47, 12 февраля 2017 2 460
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Пользователи сети сфотографировали неполное лунное затмение

Пользователи сети сфотографировали неполное лунное затмение

Пользователи сети сфотографировали полутеневое лунное затмение. Это явление произошло в ночь на субботу, 11 февраля, передает «Федеральное агентство новостей».

Penumbral lunar eclipse достигло максимальной фазы около четырех часов утра по московскому времени. Из-за погодных условий не все смогли увидеть необычное астрономическое явление. Например, жителям Дальнего Востока или Красноярского края не удалось этого сделать.

При этом затмение видели в Пензенской области, Карелии, Москве и других регионах, а также в Европе.

Отмечается, что следующее такое природное явление произойдет менее чем через год — 31 января 2018 года.


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