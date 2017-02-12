В Саратове «лжебольные» попытались изнасиловать врача

Жители Саратова попытались изнасиловать фельдшера скорой помощи, которая приехала к ним на вызов. Об этом со ссылкой на местных следователей передает
Инцидент произошел в субботу, 11 февраля.
Известно, что из дома по улице Шелковичной поступило сообщение о высоком артериальном давлении у 29-летнего мужчины. Когда врач зашла в квартиру, в ней оказались пятеро человек, которые заперли дверь и отказались выпускать женщину.
Фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру скорой помощи, которая передала сведения в правоохранительные органы.
«В связи с тем, что медработнику стали поступать угрозы о применении насилия, она вышла из ванной комнаты. После этого двое мужчин стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование», — говорится в сообщении.
Быстро приехавшие оперативники пресекли действия злоумышленников. По данному факту возбудили уголовное дело, решается вопрос о задержании виновных.