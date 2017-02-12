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15:00, 12 февраля 2017 953
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В Екатеринбурге жители дома с плохим отоплением выходят в подъезд погреться — СМИ

В Екатеринбурге жители дома с плохим отоплением выходят в подъезд погреться — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что в Екатеринбурге жителе дома, где плохо топят, выходят греться в подъезд. Об этом со ссылкой на гражданского репортера передает «Лайф».

Отмечается, что жильцы дома №2 по улице Лучистой жалуются на холод и высокую влажность в квартирах уже около года. Из-за бездействия управляющей компании сушить белье им приходится в подъездах, где температура воздуха намного выше, чем в комнатах.

По словам екатеринбуржцев, в доме отсутствуют утеплители в стенах, а в кирпичной кладке появились воздушные пространства, поэтому согреться они могут только в подъезде.

«От застройщика только отписки. Говорит, что у нас влажно из-за того, что шторы висят на окнах, что много стираем, гладим и готовим», — рассказали они.


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