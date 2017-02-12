Стали известны имена пассажиров упавшего на Алтае вертолета. По предварительным данным, вертолет мог затонуть в Телецком озере, передает
На борту находились бывший вице-премьер правительства республики Алтай Анатолий Банных, двое детей, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена. Отмечается, что Банных и еще трое, однажды пережили крушение вертолета, в котором погибли семь человек.
Напомним, связь с туристическим вертолетом «Робинсон» оборвалась в районе Телецкого озера. На данный момент спасатели ищут место падения. Пока о судьбе пассажиров ничего неизвестно.
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