Рязанский таксист требовал у клиента деньги за оставленный в машине телефон

Рязанка рассказала о таксисте, который требовал у ее мужа деньги за оставленный в машине телефон. Информацию об этом разместили в группе «
По ее словам, с девяти утра она начали звонить в диспетчерскую службу такси «Везет», но номер водителя смогла получить только к вечеру.
«Муж позвонил ему и в ответ услышал, что в течение нескольких часов, возможно, он подъедет, а за телефон ему должны тысячу рублей», — написала женщина.
В результате таксист действительно приехал, и рязанцам удалось вернуть телефон за тысячу рублей.