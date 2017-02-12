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11:08, 12 февраля 2017 809
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Рязанский таксист требовал у клиента деньги за оставленный в машине телефон 2

Рязанский таксист требовал у клиента деньги за оставленный в машине телефон

Рязанка рассказала о таксисте, который требовал у ее мужа деньги за оставленный в машине телефон. Информацию об этом разместили в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

По ее словам, с девяти утра она начали звонить в диспетчерскую службу такси «Везет», но номер водителя смогла получить только к вечеру.

«Муж позвонил ему и в ответ услышал, что в течение нескольких часов, возможно, он подъедет, а за телефон ему должны тысячу рублей», — написала женщина.

В результате таксист действительно приехал, и рязанцам удалось вернуть телефон за тысячу рублей.


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