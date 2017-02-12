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10:06, 12 февраля 2017 577
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Рязанцев попросили собрать деньги на лечение пострадавшей в ДТП собаки

Рязанцев попросили собрать деньги на лечение пострадавшей в ДТП собаки

Рязанцев попросили собрать деньги на лечение собаки, которая пострадала в ДТП. Информацию разместили в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

По словам авторов поста, они нашли животное на дороге 14 января. Отмечается, что пес лежал там несколько дней после того, как его сбила машина.

«Мы не смогли равнодушно пройти мимо замерзающей собаки и решили ее спасти. Назвали Алис, — говорится в сообщении. — У Алиса из-за повреждения спинного мозга отказали задние лапы. Начались пролежни, собака не контролирует процесс мочеиспускания и дефекации, ходит под себя. Памперсы меняем два раза в день, каждый вечер моем, сушим и обрабатываем раны».

Для того, чтобы собака снова смогла ходить, ее необходимо отвезти к московскому специалисту. При этом на операцию требуется нужно 20 тысяч рублей.

«К сожалению, у нас нет таких денег. К нашей проблеме подключились друзья и волонтеры Касимова. На данный момент собрано 2,5 тысячи рублей», — отметили авторы поста.

Всех неравнодушных рязанцев попросили помочь собрать необходимую сумму. Номер карты для перечисления денежных средств: 67 61 96 00 00 93 55 30 15 (Маслов Григорий Александрович).

Фото из группы «Типичный Касимов»


© RZN.info

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