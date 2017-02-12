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17:45, 12 февраля 2017 1 258
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Появилось видео серьезной аварии в центре Рязани

Появилось видео серьезной аварии в центре Рязани

Появилось видео серьезной аварии в центре Рязани. Ролик опубликовали пользователи группы «Рязань» «ВКонтакте».

Напомним, вечером в субботу, 11 февраля, на Первомайском проспекте столкнулись ВАЗ-2109, Daewoo Nexia и Subaru. В полицию сообщения о пострадавших в аварии не поступало. Ранее появились фотографии с места ДТП.


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