После визита Пучкова Рязанская область решила сменить подход к борьбе с ЧС

Рязанская область сместит акцент в борьбе с чрезвычайными ситуациями на их профилактику. Об этом заявил зампред регионального правительства Алексей Тюменев в пятницу, 10 февраля.
«Хотелось бы сказать, что благодаря вашему визиту мы все-таки немножко пересмотрим нашу работу, — сказал он главе МЧС Владимиру Пучкову. — Будем больше внимания уделять профилактической работе, разъяснительной работе среди населения, среди наших граждан для того, чтобы снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и их предотвратить. Чтобы не ликвидировать их, а именно не допустить их возникновения».
Также особое внимание уделят взаимодействию органов власти и МЧС, добавил чиновник.
Пучков рассказал журналистам об эксперименте по передаче всех данных постоянного мониторинга непосредственно главам муниципалитетов. «Мы будем наращивать эту работу, потому что сверху, из космоса, все детально сегодня видно и глава муниципального образования, получив непосредственную информацию, минуя все промежуточные ступени, может адекватно реагировать и оказывать помощь и поддержку людям», — подчеркнул министр.