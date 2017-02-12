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16:48, 12 февраля 2017 133
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После визита Пучкова Рязанская область решила сменить подход к борьбе с ЧС

После визита Пучкова Рязанская область решила сменить подход к борьбе с ЧС

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанская область сместит акцент в борьбе с чрезвычайными ситуациями на их профилактику. Об этом заявил зампред регионального правительства Алексей Тюменев в пятницу, 10 февраля.

«Хотелось бы сказать, что благодаря вашему визиту мы все-таки немножко пересмотрим нашу работу, — сказал он главе МЧС Владимиру Пучкову. — Будем больше внимания уделять профилактической работе, разъяснительной работе среди населения, среди наших граждан для того, чтобы снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и их предотвратить. Чтобы не ликвидировать их, а именно не допустить их возникновения».

Также особое внимание уделят взаимодействию органов власти и МЧС, добавил чиновник.

Пучков рассказал журналистам об эксперименте по передаче всех данных постоянного мониторинга непосредственно главам муниципалитетов. «Мы будем наращивать эту работу, потому что сверху, из космоса, все детально сегодня видно и глава муниципального образования, получив непосредственную информацию, минуя все промежуточные ступени, может адекватно реагировать и оказывать помощь и поддержку людям», — подчеркнул министр.


© RZN.info

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