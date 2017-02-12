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9:31, 12 февраля 2017 552
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На «Лыжню России» в Сасове вышел 85-летний ветеран 1

На «Лыжню России» в Сасове вышел 85-летний ветеран

В субботу, 11 февраля, в Сасове состоялся межмуниципальный этап Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России — 2017». На ровне со всеми на дистанцию вышел 85-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Алексеевич Бакулин, пишет издательство «Пресса».

Отмечается, что мужчина участвует в гонке каждый год. В свои годы он продолжает работать в училище электромонтером.

Кроме того, ранее Бакулин участвовал в соревнованиях от училища по десяти видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, плавание, легкая атлетика, метание ядра, диска и другие. «И ниже третьего места он никогда не занимал», — говорится в сообщении.

Напомним, в «Лыжне России — 2017» приняли участие около 20 тысяч рязанцев.

Фото издательства «Пресса»


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