На «Лыжню России» в Сасове вышел 85-летний ветеран

В субботу, 11 февраля, в Сасове состоялся межмуниципальный этап Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России — 2017». На ровне со всеми на дистанцию вышел 85-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Алексеевич Бакулин, пишет издательство «
Отмечается, что мужчина участвует в гонке каждый год. В свои годы он продолжает работать в училище электромонтером.
Кроме того, ранее Бакулин участвовал в соревнованиях от училища по десяти видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, плавание, легкая атлетика, метание ядра, диска и другие. «И ниже третьего места он никогда не занимал», — говорится в сообщении.
Напомним, в «Лыжне России — 2017»
Фото издательства «Пресса»