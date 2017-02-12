Дело рязанских фальшивомонетчиков вернули в прокуратуру. Об этом сообщила
Мужчина предложил двоим знакомым распространять фальшивые купюры. Согласившись, они расплачивались поддельными деньгами по пути из Тамбовской области в Волгоград в магазинах и палатках без камер наблюдения.
Полученные в ходе распространения фальшивых купюр настоящие деньги злоумышленники хранили в бардачке автомобиля хозяина подделок.
В отношении распространителей возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. 9 февраля Скопинский суд вернул его прокурору для устранения недостатков обвинения.