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21:32, 12 февраля 2017 8
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Дело рязанских фальшивомонетчиков вернули в прокуратуру

Дело рязанских фальшивомонетчиков вернули в прокуратуру

Фото: Pixabay.com

Дело рязанских фальшивомонетчиков вернули в прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Мужчина предложил двоим знакомым распространять фальшивые купюры. Согласившись, они расплачивались поддельными деньгами по пути из Тамбовской области в Волгоград в магазинах и палатках без камер наблюдения.

Полученные в ходе распространения фальшивых купюр настоящие деньги злоумышленники хранили в бардачке автомобиля хозяина подделок.

В отношении распространителей возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. 9 февраля Скопинский суд вернул его прокурору для устранения недостатков обвинения.


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