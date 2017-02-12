Безработный москвич поджег бездомную женщину

В Москве полиция задержала безработного мужчину, который поджег бездомную женщину. Она ночевала на чердаке дома на востоке Москвы, передает
По данным правоохранителей, пожар произошел на чердаке дома №40 по Щербаковской улице в ночь на субботу, 11 февраля.
37-летнюю потерпевшую обнаружили с серьезными ожогами головы, шеи и рук, ее госпитализировали.
«Со слов женщины, неизвестный облил ее какой-то жидкостью, поджег одежду и скрылся. Патруль задержал подозреваемого, которым оказался нигде не работающий 21-летний москвич», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.