83 процента россиян приходятся друг другу родственниками. Исследование провели ученые из медико-генетического центра Genotek, передает «
Специалисты изучили генетические данные почти двух тысяч россиян. «Мы провели исследование и выяснили, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт. При этом все данные строго конфиденциальны и защищены системой безопасности личного кабинета. Без согласия клиента мы не разглашаем о нем какую-либо информацию», — рассказал гендиректор Genotek Валерий Ильинский.
Ученые начали исследование в сентябре 2015 года. За это время они изучили геномы 1848 человек в возрасти от 20 до 45 лет. 59 процентов из них были мужчинами, 41 — женщинами.
Самое большое количество материала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новосибирска, Владивостока, Симферополя, а также Киева.
Специалисты анализировали структуру «отцовских» и «материнских» хромосом участников и выяснили, что у 83 процентов исследуемых людей был хотя бы один общий родственник.
Участникам исследования предоставили список найденных таим способом родственников и данные этнического состава.