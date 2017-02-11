Рязанских водителей оштрафовали за нарушение правил парковки у гипермаркета. Фото

В ходе профилактического мероприятия рязанские автоинспекторы оштрафовали водителей, которые нарушали правила парковки около гипермаркета «Глобус». Об этом сообщила
В течение часа за парковку на местах для инвалидов полицейские выписали штраф в пять тысяч 13-ти рязанцам.
При этом некоторые водители отказывались признавать, что это они припарковались в неположенном месте. «Но после предложения просмотреть видеозапись с камеры наблюдения, они соглашались с нарушением», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. А если хозяин неправильно припаркованного автомобиля не появится в течение долгого времени, его машину эвакуируют.
Автоинспекторы напомнили, что на местах для инвалидов имеют право парковаться граждане с ограниченными возможностями, имеющие первую или второй группу инвалидности, водители, перевозящие инвалидов и содержащие их на иждивении, а также люди, воспитывающие в семье ребенка-инвалида.
Нарушители этих правил обязаны оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей в соответствии с частью 2 статьи 12.19 КоАП РФ.