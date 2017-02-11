В репортаже американского телеканала про метель прошелся «йети». Видео

В репортаже американского телеканала про метель прошелся «йети». Инцидент произошел в прямом эфире канала «22 News» города Спрингфилд, передает «
Корреспондент рассказывала о метели в городе, когда за ее спиной прошел человек в костюме йети. На время оператор отвел камеру на занесенную снегом проезжую часть, а когда вернул ее на прежний кадр, снежного человека там уже не было.
«Вы никогда не можете предугадать, что может произойти во время прямой трансляции!» — прокомментировали произошедшее сотрудники канала на своем сайте.