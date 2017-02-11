В Москве задержали развращавшего мальчиков педофила

В Москве задержали 49-летнего педофила Гену, который развращал мальчиков. Об этом сообщила
По версии следствия, с 2009 по 2017 год подозреваемый знакомился с детьми на улице и в ходе дружеской беседы приглашал их к себе в квартиру на улице Вешняковской.
Там он совершал в отношении двух мальчиков 2001 и 2003 годов рождения действия сексуального характера, а также понуждал подростков к их совершению.
В полицию обратились родители потерпевших, после чего в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
В рамках расследования правоохранители провели обыски в квартире фигуранта, где обнаружили диски с видеозаписями порнографического содержания. «Назначены психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы», — говорится в сообщении.