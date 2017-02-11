В Москве пропал 29-летний рязанец. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Никита Салекин 23 января уехал из Рязанской области к другу в Москву. Пропал в ночь на 27 января. Его вещи нашли на станции метро «Воробьевы горы».
Рост 180 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.
Был одет в черное пальто выше колена, черные джинсы и черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.