В аварии под Саратовом погибли пять человек. ДТП произошло в субботу, 11 февраля, в Татищевском районе, передает «
Автомобиль Renault Kangoo с женщиной за рулем выехал на встречную полосу при обгоне. Машину занесло, после чего она столкнулась с «Волгой», которая ехала навстречу.
На месте аварии погибли оба водителя, пассажирка иномарки и младенец трех-пяти месяцев. Двоих пассажиров «Волги» с серьезными травмами отправили в больницу, где она женщина скончалась.
По факту аварии автоинспекторы проводят проверку.