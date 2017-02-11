Три человека пострадали при взрыве в сочинской гостинице. Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, передает «
Газовый баллон взорвался на втором этаже частной гостиницы в Адлерском районе Сочи. «При взрыве газового баллона на втором этаже трехэтажной гостиницы по адресу: улица Гвардейская, дом 13 пострадали три человека, один из них госпитализирован в ожоговый центр», — сообщили в экстренных службах региона.
Несущие конструкции здания от взрыва не повредились. Пожар локализовали на площади 40 квадратных метров.