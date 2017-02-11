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19:18, 11 февраля 2017 177
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Скопинца осудили на два года условно за серию краж со взломом

Скопинца осудили на два года условно за серию краж со взломом

Скопинца осудили на два года условно за серию краж со взломом. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Мужчина взламывал дома, в которых, по его мнению, никто не жил. Для первого взлома он принес с собой монтировку и вырвал ей пробой с навесным замком. После этого мужчина разобрал в доме телевизоры, вытащил из них медную обмотку. Также он забрал электрический счетчик и проложенный по периметру дома электропровод. С похищенными вещами он скрылся с места.

В этот же день злоумышленник обнаружил еще один бесхозный дом, выбил дверь его террасы и взломал замок с помощью монтировки, найденной в гараже у жилища. Четыре алюминиевых гардины, десять метров электропроводки, десять алюминиевых ложек и столько же вилок, две алюминиевые полки для посуды, три медные трубки и унитаз он сложил в хозяйственный мешок, забрал его с собой и покинул место.

Через три дня мужчина снова вернулся в этот дом. В гараже у дома он забрал садовую тележку, ручной земляной бур, два алюминиевых таза с болтами, две металлических бочки и 11 металлических столбов. Через два дня он вынес из этого же гаража металлические кушетку, два стула, верстак, лестницу. Также злоумышленник забрал разрезанную бочку, ванну, две раскладушки, детскую металлическую кровать, расширительный бак, компрессор, водонагреватель, газовую плиту и электропровод.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.


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