Шведы на «Евровидении» могут представить гимн в защиту ЛГБТ-сообщества. Участники глэм-рок-группы Dissimised появятся на сцене с макияжем, в женских платьях и на каблуках, передает
Три года назад группа высказывала симпатию Кончите Вурст. Теперь молодые люди ожидают теплого приема от «Евровидения». Свою песню музыканты называют обращением к странам, где ущемляют права геев.
Пройдет ли Dissimised на «Евровидение», станет известно после отборочного тура в Швеции.
Конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Киеве. Россия пока не выбрала своего участника.