Рязанка получила штраф из-за сбоя системы на платной парковке

Рязанка Валентина Ларина получила штраф из-за того, что система платной парковки дала сбой. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в сюжете ГТРК «
Сообщается, что женщина поставила машину на улице Праволыбедской и попыталась оплатить парковку через телефон. После того, как код подтверждения не пришел, она еще трижды повторила операцию.
В результате Лариной удалось заплатить через 22 минуты, однако бесплатные 15 минут к этому моменту уже вышли. За просроченное время рязанке пришел штраф в размере тысячи рублей.
«В администрации города считают, что сложившаяся ситуация — это частный случай. Каждый день платной парковой пользуются более пяти тысяч водителей, и нареканий пока не было», — говорится в сюжете.
Отмечается, что смс Лариной могли задержаться из-за недостатка памяти на телефоне.