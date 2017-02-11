Рязанцы реже всех в стране покупают шампанское. Исследования об алкогольных предпочтениях регионов провел Росстат, передает «
В Рязанской и Липецкой областях меньше всего покупают шампанское. Чаще его приобретают жители Москвы и Сахалинской области — по три литра на душу населения.
Вино предпочитают жители Ненецкого автономного округа, Карелии и Коми — по шесть-восемь литров на человека. По 10-11 литров водки на душу населения покупают на Сахалине, в Магаданской области и Коми.
Жители Московской области чаще всех покупают пиво — по 98 литров на душу населения. В среднем по стране этот показатель составил 51,5 литра.
Также отмечается, что в 2016 году в России продали на 2,3 процента меньше алкоголя, чем в 2015.