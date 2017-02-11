Рефлекс. После ликвидации мусорных баков рязанцы продолжили выбрасывать отходы на их место

В сюжете телеканала «
Такую привычку журналисты назвали рефлексом и пояснили, что рязанцы не хотят ходить в соседние дворы, чтобы выбрасывать мусор в чужие контейнеры. При этом в ближайшей местности от дома №15 таких и не оказалось.
По словам самих горожан, в 2016 году баки стояли на месте, но с наступлением 2017-го их убрали.
В ЖЭУ №21 комментировать происходящее отказались. Представительница компании грубила журналистам и бросала трубку. «Я не знаю, вам в десятый раз повторяю! И мы вас вообще-то не обслуживаем с 1-го января. Все, до свидания», — заявила она.