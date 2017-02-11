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12:17, 11 февраля 2017 459
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Рефлекс. После ликвидации мусорных баков рязанцы продолжили выбрасывать отходы на их место

Рефлекс. После ликвидации мусорных баков рязанцы продолжили выбрасывать отходы на их место

В сюжете телеканала «Город» рассказали о свалке около дома №15 по 1-му Совхозному проезду. Она образовалась из-за того, что управляющая компания ликвидировала оттуда мусорные баки, а местные жители продолжили выбрасывать отходы на их место.

Такую привычку журналисты назвали рефлексом и пояснили, что рязанцы не хотят ходить в соседние дворы, чтобы выбрасывать мусор в чужие контейнеры. При этом в ближайшей местности от дома №15 таких и не оказалось.

По словам самих горожан, в 2016 году баки стояли на месте, но с наступлением 2017-го их убрали.

В ЖЭУ №21 комментировать происходящее отказались. Представительница компании грубила журналистам и бросала трубку. «Я не знаю, вам в десятый раз повторяю! И мы вас вообще-то не обслуживаем с 1-го января. Все, до свидания», — заявила она.


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