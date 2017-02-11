Пяти Курильским островам дали названия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «
Два острова назвали в честь государственных деятелей. Один теперь носит имя министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, второй — бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова.
Еще два острова получили названия в честь военных: генералов Кузьмы Деревянко, который от СССР подписал акт о капитуляции Японии, и Алексея Гнечко, который долго служил на Дальнем Востоке.
Пятый остров носит имя первой в мире женщины — капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
Названия островам присвоили в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» и предложению Сахалинской областной Думы.
Проект о наименованиях островов без названий стартовал в 2010 году. В 2012 году историки и географы отправились с с экспедицией на такие острова Курильской гряды. В том же году один остров назвал в честь академика Сергея Капицы.