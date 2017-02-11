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17:13, 11 февраля 2017 1 134
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Крупные компании организовали флешмоб однотонных обложек в группах «ВКонтакте»

Крупные компании организовали флешмоб однотонных обложек в группах «ВКонтакте»

Фото: Pixabay.com

Крупные компании организовали флешмоб однотонных обложек в группах «ВКонтакте». Первыми такую обложку поставил Сбербанк, передает портал VC.ru.

SM-директор агентства R: TA Артур Ахметов негативно отозвался о нововведении. «И напоследок, очень хочется „похвалить“ обложку сообщества „Сбербанка“ во „ВКонтакте“. Либо менеджеры, занимающиеся модерацией сообществ, минималисты и считают её шедевром, либо было лень придумывать, что на ней разместить, или у дизайнера „нет времени объяснять“. В общем, вариантов может быть много, но решение говорит само за себя», — сказал он.

В ответ на это представители Сбербанка создали флешмоб, в котором участвуют крупные брнеды. Они поменяли в своих сообществах «ВКонтакте» обложки на однотонные. «Мы попросили ребят, которые были упомянуты в статье, обновить каверы и понеслось. За что всем огромное спасибо», — отметил директор по цифровому маркетингу Сбербанка Альберт Усманов.


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