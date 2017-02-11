Более килограмма марихуаны изъяли у подростка в Шиловском районе

В Шиловском районе у подростка изъяли поле килограмма марихуаны. Об этом сообщила
Оперативники получили информацию, что в Шилове появился молодой человек, причастный к торговле наркотиками.
В ходе проверки выяснилось, что местные жители «с сомнительной репутацией» стали навещать 15-летнего жителя села Пустополье. После этого полицейские задержали продавца и покупателя во время сбыта товара.
Оказалось, что летом подросток нашел заросли дикорастущей конопли и приготовил из нее марихуану. Запас наркотика он хранил в заброшенном здании на окраине села.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ.
«Сбыт наркотиков относится к тяжким преступлениям, поэтому даже в 15 лет он может быть привлечен к уголовной ответственность за подобное нарушение закона», — говорится в сообщении.