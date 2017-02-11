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10:44, 11 февраля 2017 821
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Более килограмма марихуаны изъяли у подростка в Шиловском районе

Более килограмма марихуаны изъяли у подростка в Шиловском районе

В Шиловском районе у подростка изъяли поле килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что в Шилове появился молодой человек, причастный к торговле наркотиками.

В ходе проверки выяснилось, что местные жители «с сомнительной репутацией» стали навещать 15-летнего жителя села Пустополье. После этого полицейские задержали продавца и покупателя во время сбыта товара.

Оказалось, что летом подросток нашел заросли дикорастущей конопли и приготовил из нее марихуану. Запас наркотика он хранил в заброшенном здании на окраине села.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ.

«Сбыт наркотиков относится к тяжким преступлениям, поэтому даже в 15 лет он может быть привлечен к уголовной ответственность за подобное нарушение закона», — говорится в сообщении.


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