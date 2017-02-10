В воскресенье перекроют проезд в Приокском

В воскресенье, 12 февраля, перекроют движение транспорта на участке дороги от Октябрьской улицы до проезда Шабулина с 6:00 до 8:30. Об этом сообщает
На это время движение организуют по следующей схеме:
- троллейбусы маршрута №4 при движении со стороны Комбайнового завода после остановки «3-ий квартал» следуют по улице Интернациональной (остановки «2-ой квартал»), улицам Молодцова, Октябрьской, далее от остановки «Рязанская таможня» по своему маршруту; при движении в сторону Комбайнового завода после остановки «Детский мир (улица Народный бульвар)» следуют по улицам Октябрьской, Молодцова, Интернациональной (остановка «2-ой квартал»), далее от остановки «3-ий квартал» по своему маршруту;
- автобусы маршрутов №№50, 58, 70, 73, 75: при движении в центр города после остановки «Депо №2» следуют по проезду Шабулина до завода «Красное знамя», по улице Октябрьской, далее от остановки «Рязанская таможня» по своему маршруту; при движении из центра города после остановки «Рязанская таможня» следуют по улице Октябрьской в сторону завода «Красное знамя», по проезду Шабулина, далее от остановки «Депо №2» по своему маршруту.