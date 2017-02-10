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17:00, 10 февраля 2017 788
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В воскресенье перекроют проезд в Приокском 1

В воскресенье перекроют проезд в Приокском

В воскресенье, 12 февраля, перекроют движение транспорта на участке дороги от Октябрьской улицы до проезда Шабулина с 6:00 до 8:30. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

На это время движение организуют по следующей схеме:

  • троллейбусы маршрута №4 при движении со стороны Комбайнового завода после остановки «3-ий квартал» следуют по улице Интернациональной (остановки «2-ой квартал»), улицам Молодцова, Октябрьской, далее от остановки «Рязанская таможня» по своему маршруту; при движении в сторону Комбайнового завода после остановки «Детский мир (улица Народный бульвар)» следуют по улицам Октябрьской, Молодцова, Интернациональной (остановка «2-ой квартал»), далее от остановки «3-ий квартал» по своему маршруту;
  • автобусы маршрутов №№50, 58, 70, 73, 75: при движении в центр города после остановки «Депо №2» следуют по проезду Шабулина до завода «Красное знамя», по улице Октябрьской, далее от остановки «Рязанская таможня» по своему маршруту; при движении из центра города после остановки «Рязанская таможня» следуют по улице Октябрьской в сторону завода «Красное знамя», по проезду Шабулина, далее от остановки «Депо №2» по своему маршруту.

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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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