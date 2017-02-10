В Советском районе Рязани провели рейд по неблагополучным семьям. Фото

В пятницу, 10 февраля, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Рязани провела рейд по неблагополучным семьям.

В ходе рейда комиссия посетила восемь семей, три из которых не стоят в банке неблагополучных.

Как рассказывает ведущий специалист комиссий по делам несовершеннолетних Светлана Семашкова, в группу риска попадают семьи, на которых поступают материалы из полиции, а иногда обращения от соседей.

После рейда комиссией принимается решение: поставить в группу риска, занести в банк социально-опасных или назначить куратора.

В одной из посещенных семей, которая не стоит на учете, мать воспитывает годовалую дочь, а еще один ее ребенок проживает вместе с бывшим мужем. Женщина сообщила, что часто употребляет алкоголь вместе со своим нынешним сожителем. У годовалого ребенка нет ни одной игрушки и своей кроватки.

Светлана Семашков отметила, что по итогам комиссии семья, скорее всего, будет направлена в группу риска.

По ее словам, комиссия оказывает помощь семьям, чьи дети находяься на учете, всестороннюю помощь.

Она отметила, что в комиссию за январь стало поступать меньше материалов по комендантскому часу. За первый месяц 2017 года в Советском районе не зарегистрировали уголовное преступление со стороны несовершеннолетних.

Всего на контроле рязанской комиссии по Советскому району находится 11 семей и 23 подростков.

По итогам последней комиссии трех подростков и две семьи сняли с учета.