Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:31, 10 февраля 2017 237
 0    0

В Сасовском районе задержали квартирных воров. Видео

В Сасовском районе задержали квартирных воров. Видео

В Сасовском районе задержали подозреваемых в квартирной краже. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленников украли из дома жителя поселка Кустаревка 40 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что вернувшись домой, обнаружил взломанную входную дверь.

Полицейские выехали на место преступления с кинологом и служебной собакой. Пес «взял след» и довел оперативников до местного продуктового магазина.

Выяснилось, что сразу после кражи злоумышленники заходили в этот магазин, чтобы купить спиртное, которое они выпили на месте. Полицейские установили, что к краже могут быть причастны ранее судимый за хищение 26-летний житель поселка и его 22-летний приятель.

Воров нашли в одном из сасовских кафе. Мужчин задержали и изъяли часть похищенного.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:12, 10 февраля 2017
Ряжский фермер выплатил налоги после ареста сельхозтехники
13:00, 10 февраля 2017
За год рязанские алиментщики выплатили почти шесть миллионов после ареста их автомобилей
12:52, 10 февраля 2017
Шиловский рецидивист украл из квартиры ТВ-ресивер
12:31, 10 февраля 2017
В Сасовском районе задержали квартирных воров. Видео
12:02, 10 февраля 2017
Главу Старожиловского района оштрафовали за отказ «отвечать по существу»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 32 446
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 618
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 612
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 5
14:50, 28 января 2017 17 734
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
11:08, 31 января 2017 17 064
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 11
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум