В Сасовском районе задержали квартирных воров. Видео

В Сасовском районе задержали подозреваемых в квартирной краже. Об этом сообщила
Злоумышленников украли из дома жителя поселка Кустаревка 40 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что вернувшись домой, обнаружил взломанную входную дверь.
Полицейские выехали на место преступления с кинологом и служебной собакой. Пес «взял след» и довел оперативников до местного продуктового магазина.
Выяснилось, что сразу после кражи злоумышленники заходили в этот магазин, чтобы купить спиртное, которое они выпили на месте. Полицейские установили, что к краже могут быть причастны ранее судимый за хищение 26-летний житель поселка и его 22-летний приятель.
Воров нашли в одном из сасовских кафе. Мужчин задержали и изъяли часть похищенного.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.