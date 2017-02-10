Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:11, 10 февраля 2017 1 280
 1    0

В Рязанской области назвали опаснейшие участки федеральных трасс

В Рязанской области назвали опаснейшие участки федеральных трасс

В Рязанской области назвали опаснейшие участки федеральных трасс. Их перечислил министр транспорта региона Андрей Савичев на заседании областной комиссии по ЧС в пятницу, 10 февраля. По его словам, повышенного внимания водителей требуют следующие участки, которые отличаются высокой аварийностью:

  • 165-174-й километры М-5 (Рыбновский район);
  • 190-199-й километры М-5 (Рязань);
  • 230-250-й километры М-5 (Спасский район)
  • 280-295-й километры М-5 (Шиловский район);
  • 204-250-й километры М-6 (Скопинский район);
  • 260-280-й километры М-6 (Скопинский район).

По словам Савичева, количество аварий в регионе остается на высоком уровне из-за изношенности дорог, роста автопарка и объема грузовых перевозок.

Проводивший заседание глава МЧС Владимир Пучков призвал рязанские власти проверить готовность всех сил и средств, прикрывающих потенциально опасные участки, и при этом обратить внимание не только на федеральные трассы, но и на региональные и местные. Кроме того, добавил министр, «дороги надо чистить своевременно».

Пучков также заявил, что в переходный весенний период нужно усилить профилактическую работу и с водителями, и с пассажирами.

«Дети, люди пожилого возраста должны быть одеты по погоде, иметь с собой необходимые медикаменты, знать расписание всех видов транспорта», — заметил глава МЧС.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:11, 10 февраля 2017
В Рязанской области назвали опаснейшие участки федеральных трасс
17:00, 10 февраля 2017
В воскресенье перекроют проезд в Приокском 1
13:27, 10 февраля 2017
Подвал общежития на улице Островского продырявили для выпуска пара 1
13:25, 10 февраля 2017
Из Таджикистана в Узбекистан вылетел первый за 25 лет самолет
11:33, 10 февраля 2017
В пятницу в Семчине не будет воды
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 33 164
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 689
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 699
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 5
14:50, 28 января 2017 17 791
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
11:08, 31 января 2017 17 128
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 11
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум