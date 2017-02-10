В Рязанской области назвали опаснейшие участки федеральных трасс. Их перечислил министр транспорта региона Андрей Савичев на заседании областной комиссии по ЧС в пятницу, 10 февраля. По его словам, повышенного внимания водителей требуют следующие участки, которые отличаются высокой аварийностью:
- 165-174-й километры М-5 (Рыбновский район);
- 190-199-й километры М-5 (Рязань);
- 230-250-й километры М-5 (Спасский район)
- 280-295-й километры М-5 (Шиловский район);
- 204-250-й километры М-6 (Скопинский район);
- 260-280-й километры М-6 (Скопинский район).
По словам Савичева, количество аварий в регионе остается на высоком уровне из-за изношенности дорог, роста автопарка и объема грузовых перевозок.
Проводивший заседание глава МЧС Владимир Пучков призвал рязанские власти проверить готовность всех сил и средств, прикрывающих потенциально опасные участки, и при этом обратить внимание не только на федеральные трассы, но и на региональные и местные. Кроме того, добавил министр, «дороги надо чистить своевременно».
Пучков также заявил, что в переходный весенний период нужно усилить профилактическую работу и с водителями, и с пассажирами.
«Дети, люди пожилого возраста должны быть одеты по погоде, иметь с собой необходимые медикаменты, знать расписание всех видов транспорта», — заметил глава МЧС.