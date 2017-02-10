Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:42, 10 февраля 2017 369
 0    0

Испанская компания спроектирует производство меха в Рязани

Испанская компания спроектирует производство меха в Рязани

В Рязани создадут производство по выпуску овечьего меха для обуви и одежды. «Русская кожа» планирует построить в городе самое современное производство меха на территории России, сообщили на сайте компании.

Отмечается, что для проектирования производства выбрали испанскую компанию, а изготовлением оборудования для нового завода занимаются производители из Турции, Италии и Испании. В проект инвестировали около 150 миллионов рублей.

«Вопрос обеспечения сырьем обсуждается с крупными агропромышленными комплексами России и зарубежья», — говорится в сообщении.

По мнению руководства компании, реализация проекта поспособствует как развитию промышленности в регионе, так и укреплению политики импортозамещения.

При этом на заводе появятся новые рабочие места, и компания сможет предложить клиентам более широкий ассортимент продукции для всех видов кожевенно-меховых изделий.

«Уже к осеннему сезону потребители смогут получать продукцию нового производителя», — подытожили в компании.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
9:55, 10 февраля 2017
СК «Ника-Групп» объявила о скидках на квартиры до 300 тысяч в центре Рязани
9:42, 10 февраля 2017
Испанская компания спроектирует производство меха в Рязани
11:49, 9 февраля 2017
В «Рязаньэнерго» подвели итоги производственной деятельности за 2016 год
15:43, 8 февраля 2017
За год в Рязанской области из оборота изъяли полтонны мясной продукции
15:27, 8 февраля 2017
За неделю в Рязанской области подешевела капуста. Мониторинг цен
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 32 125
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 580
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 567
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 5
14:50, 28 января 2017 17 697
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
11:08, 31 января 2017 17 013
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 11
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум