Испанская компания спроектирует производство меха в Рязани

В Рязани создадут производство по выпуску овечьего меха для обуви и одежды. «Русская кожа» планирует построить в городе самое современное производство меха на территории России, сообщили на
Отмечается, что для проектирования производства выбрали испанскую компанию, а изготовлением оборудования для нового завода занимаются производители из Турции, Италии и Испании. В проект инвестировали около 150 миллионов рублей.
«Вопрос обеспечения сырьем обсуждается с крупными агропромышленными комплексами России и зарубежья», — говорится в сообщении.
По мнению руководства компании, реализация проекта поспособствует как развитию промышленности в регионе, так и укреплению политики импортозамещения.
При этом на заводе появятся новые рабочие места, и компания сможет предложить клиентам более широкий ассортимент продукции для всех видов кожевенно-меховых изделий.
«Уже к осеннему сезону потребители смогут получать продукцию нового производителя», — подытожили в компании.