В пятницу в Семчине не будет воды

В пятницу, 10 февраля, на улице Свободы в Семчине не будет воды. Об этом сообщили на
В связи с ремонтными работами воды не будет с 10:15 до окончания работ.
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В пятницу, 10 февраля, на улице Свободы в Семчине не будет воды. Об этом сообщили на
В связи с ремонтными работами воды не будет с 10:15 до окончания работ.
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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.