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11:33, 10 февраля 2017 108
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В пятницу в Семчине не будет воды

В пятницу в Семчине не будет воды

В пятницу, 10 февраля, на улице Свободы в Семчине не будет воды. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В связи с ремонтными работами воды не будет с 10:15 до окончания работ.


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3 дня назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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