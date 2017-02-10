В полиции опубликовали фото ДТП на площади Ленина, которое произошло 9 февраля. Кадры появились на сайте регионального УМВД.
Напомним, 20-летний туляк на Subaru, двигаясь со стороны площади Победы решил развернуться и
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В полиции опубликовали фото ДТП на площади Ленина, которое произошло 9 февраля. Кадры появились на сайте регионального УМВД.
Напомним, 20-летний туляк на Subaru, двигаясь со стороны площади Победы решил развернуться и
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