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10:30, 10 февраля 2017 1 211
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В полиции опубликовали фото ДТП на площади Ленина

В полиции опубликовали фото ДТП на площади Ленина

В полиции опубликовали фото ДТП на площади Ленина, которое произошло 9 февраля. Кадры появились на сайте регионального УМВД.

Напомним, 20-летний туляк на Subaru, двигаясь со стороны площади Победы решил развернуться и врезался в Audi. В результате ДТП незначительные травмы получил 31-летний рязанец, который находился за рулем Audi. На месте ему была оказана помощь бригадой врачей «скорой».


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