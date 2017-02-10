В Омске обрушился находившийся в аварийном состоянии дом

В Омске обрушился двухэтажный дом, находившийся в аварийном состоянии. Под завалами могут находиться люди, сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, передает
«Сегодня около 14:30 местного времени (11:30 мск) произошло обрушение аварийного двухэтажного жилого дома, который был расселен в октябре прошлого года. Под завалами могут находиться от одного до двух человек», — рассказала Булихова.
Очевидцы сообщили, что в расселенном доме могли находиться несколько человек, которые незаконно разбирали конструкции здания.
На месте работают сотрудники аварийно-спасательных служб.
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