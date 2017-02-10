Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:20, 10 февраля 2017 976
 0    0

В Новой Зеландии более 400 китов выбросились на берег. Видео

В Новой Зеландии более 400 китов выбросились на берег. Видео

Более 400 китов выбросилось на берег Южного острова Новой Зеландии, передает «РИА Новости».

В результате происшествия около 300 особей погибло. Спасти животных пытались прибывшие на место происшествия службы спасения и местные жители. Благодаря их усилиям, около 100 животных были возвращены в море, однако спасенные киты все еще находятся у берега, есть опасения, что они могут вновь выброситься на сушу.

Причины, побудившие китов выброситься на берег, пока не уточняются.

Это происшествие стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:05, 10 февраля 2017
В Горроще столкнулись два внедорожника. Видео
15:54, 10 февраля 2017
Рязанец получил более двух лет тюрьмы за кражу батарей
15:36, 10 февраля 2017
Рязанский мошенник украл у банка более 150 миллионов
15:27, 10 февраля 2017
В Алтайском крае собака спасла брошенного двухлетнего ребенка
15:15, 10 февраля 2017
Рязанец получил два с половиной года тюрьмы за «пьяное» ДТП
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 32 812
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 656
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 658
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 5
14:50, 28 января 2017 17 764
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
11:08, 31 января 2017 17 094
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 11
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум