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16:05, 10 февраля 2017 287
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В Горроще столкнулись два внедорожника. Видео

В Горроще столкнулись два внедорожника. Видео

В Горроще столкнулись два внедорожника. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Volkswagen столкнулся с Toyota в пятницу, 10 февраля, на улице Гагарина.

Обстоятельства аварии уточняются.


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