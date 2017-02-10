В Алтайском крае собака спасла брошенного двухлетнего ребенка

В Алтайском крае собака спасла от смерти двухлетнего мальчика, передает «
Местная жительница на несколько дней бросила своего маленького сына на неотапливаемой веранде дома без еды и одежды. «Все это время малыша своим телом грела собака. Замерзающего ребенка обнаружил случайный прохожий, он вызвал полицию. Мальчика с переохлаждением в срочном порядке доставили в больницу», — говорится в сообщении.
После обнаружения ребенка его мать не возвращалась домой еще четыре дня. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о заведомом оставлении без помощи человека. Суд принял решение о лишении женщины родительских прав. Также прокуратура поручила комитету по образованию районной администрации устранить выявленные нарушения.