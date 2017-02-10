У напавшего на водителя рязанской «скорой» отсудили 76 тысяч рублей. Об этом сообщила
Согласно обстоятельствам дела, 28 июня 2016 года, пока бригада врачей находилась в квартире для оказания медпомощи, мужчина неожиданно напал на водителя «скорой». В результате ему причинили тяжкий вред здоровье, а инцидент признали несчастным случаем на производстве.
В отношении напавшего возбудили уголовное дело.
Во время лечения водитель получал пособие по нетрудоспособности и другие связанные с лечением выплаты, которые осуществлял Фонд соцстрахования.
Фонд обратился в суд о взыскании расходов с напавшего мужчины.