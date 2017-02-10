Рязанские риелторы отметили профессиональный праздник деловой игрой

Рязанские риелторы отметили профессиональный праздник в новом формате. 9 и 10 февраля для них провели деловую игру «Фабрика роста». За два дня ее участниками стали больше 250 человек: руководители и сотрудники агентств недвижимости, представители банков и строительных компаний.

Игроков разбили на десять команд — агентств. Они боролись за внимание клиентов и застройщиков, роли которых исполнили профессионалы рынка. В рамках этой задачи участники разрабатывали свой бренд, выявляли потребности клиентов, вели переговоры, заключали сделки. В сценарий вошли как типичные ситуации, взятые из реальной риелторской работы, так и неожиданные повороты.

«Клиенты, к сожалению, не всегда дают обратную связь, а агенты между собой могут ее дать и получить, — отметила директор агентства „Удачный выбор“ Жанна Матвеева в пятницу, 9 февраля. — Вчера я играла в качестве клиента и ощутила насколько это сложно, насколько люди, попадая в ситуацию приобретения жилья, теряются. Порой я была в некотором смятении».

Правила предусматривали штрафы за отсутствие улыбки. «Это один из ресурсов риелторов. Они зачастую недопонимают, что их эмоциональное состояние, их энергия являются эквивалентом их заработка», — пояснила один из авторов игры Светлана Проскурина.

Каждая игра заняла полный рабочий день. К вечеру определили победившие агентства, а также лучших участников в номинациях, в том числе руководителей, агентов, переговорщиков.

Игру организовала Рязанская палата недвижимости. По словам ее президента Александра Ефремова, такой формат использовали впервые — раньше ко Дню риелтора приурочивали круглые столы, конференции. «Мы решили потренировать наших риелторов, чтобы они показали себя, получили новый опыт и знания», — отметил Ефремов.