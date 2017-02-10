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10:46, 10 февраля 2017 1 445
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Рязанец получил 14 лет тюрьмы за сексуальные домогательства дочери

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за сексуальные домогательства дочери

37-летний рязанец получил 14 лет тюрьмы за сексуальные домогательства восьмилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Его признали виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в период с июня по ноябрь 2015 года мужчина домогался девочки у себя дома, используя ее беспомощное состояние.

Потерпевшая рассказала о действиях отца матери, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

На первоначальном этапе расследования мужчина дал признательные показания, однако позже от них отказался. Вместе с тем следователю удалось установить психологический контакт с ребенком и его законным представителем, а также найти доказательства преступления.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил подозреваемому наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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