Рязанец получил 14 лет тюрьмы за сексуальные домогательства дочери

37-летний рязанец получил 14 лет тюрьмы за сексуальные домогательства восьмилетней дочери. Об этом сообщила
Его признали виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Следствием и судом установлено, что в период с июня по ноябрь 2015 года мужчина домогался девочки у себя дома, используя ее беспомощное состояние.
Потерпевшая рассказала о действиях отца матери, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
На первоначальном этапе расследования мужчина дал признательные показания, однако позже от них отказался. Вместе с тем следователю удалось установить психологический контакт с ребенком и его законным представителем, а также найти доказательства преступления.
С учетом позиции гособвинителя суд назначил подозреваемому наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.