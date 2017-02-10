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14:03, 10 февраля 2017 785
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Рязанцев попросили помочь женщине с инвалидностью 2

Рязанцев попросили помочь женщине с инвалидностью

К рязанцам обратились с просьбой о помощи Светлане Шкапе, которая стала инвалидом после аварии. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Женщина проживает в селе Фроловском Сасовского района. Ее несколько лет обслуживает соцработник: навещает ее пару раз в неделю, помогает в быту, приносит продукты и лекарства.

Светлана стала инвалидом первой группы. Это произошло после аварии летом 1996 года. Ее вместе с супругом сбила машина. Водитель скрылся с места ДТП и не оказал никакой помощи пострадавшим. Женщина некоторое время пролежала на трассе, а ее супруг — в кювете.

«Хорошо, что меня увидели и узнали жители села Гавриловское, где мы некоторое время жили. Они-то и вызвали «скорую», — вспомнила Светлана. — В больницу в Сасово меня привезли в бессознательном состоянии. Когда на несколько минут приходила в себя, все повторяла: «Сергей, Сергей». Это имя мужа. Так медики догадались, что я, скорее всего, была не одна, и вновь отправили туда, где меня нашли, бригаду «Скорой помощи».

Мужчину удалось спасти. У Светланы дела оказались хуже — были раздроблены кости таза и ног.

Пришлось сделать несколько операций. В результате одна нога пострадавшей стала короче другой на 13 сантиметров. По дому она может передвигаться с трудом, а на улицу выезжает только на инвалидной коляске, причем с посторонней помощью.

«Травматолог, который составляет индивидуальную программу реабилитации, говорит, что инвалидная коляска с электроприводом мне не положена, ведь руки все-таки работают. Помыться для меня — целая проблема, — вздыхает она. — Помогают мне социальный работник и сын», — рассказала Светлана.

Светлана полностью получает то, что прописано в индивидуальной программе реабилитации.

Тем не менее, условия в которых живет женщина оставляют желать лучшего.

«Газ подведен к плите. Газового отопления нет. Чтобы его провести, не хватает средств, хотя котел и трубы давно куплены», — добавила Светлана.

Желающих помочь Светлане Шкапе попросили позвонить по телефону: +7 (930) 782-48-45.


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