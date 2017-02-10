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9:45, 10 февраля 2017 1 567
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Президент России подписал закон о штрафах за утечку персональных данных

Президент России подписал закон о штрафах за утечку персональных данных

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за нарушения при хранении и обработке персональных данных. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума 27 января приняла этот законопроект, Совет Федерации одобрил его 1 февраля. Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время административная ответственность за совершение правонарушения в области персональных данных предусмотрена статьей 13.11 «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)» Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

В соответствии с указанной статьей, максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства РФ о персональных данных для юридических лиц составляет десять тысяч рублей. Учитывая интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, увеличивается объем и масштаб правонарушений в области персональных данных. В связи с этим был разработан данный проект закона.

Представленным законом дифференцируются составы административных правонарушений в области персональных данных с учетом ущерба, причиненного нарушением, и устанавливаются дополнительные составы административных правонарушений в области персональных данных. Также увеличиваются размеры административных штрафов.

Так, согласно документу, максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей и юрлиц по 20 тысяч рублей и 75 тысяч рублей соответственно. Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.11 КоАП, будут переданы от прокуроров должностным лицам органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.


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