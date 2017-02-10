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13:25, 10 февраля 2017 449
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Из Таджикистана в Узбекистан вылетел первый за 25 лет самолет

Из Таджикистана в Узбекистан вылетел первый за 25 лет самолет

Самолет авиакомпании Somon Air вылетел из Душанбе в Ташкент впервые за 25 лет, передает ТАСС.

Таджикистан и Узбекистан прервали регулярное авиасообщение в 1992 году. Самолет, вылетевший 10 февраля в 10:00 из Душанбе, совершает технический рейс. На его борту находятся представители авиационных структур Таджикистана и журналисты.

Кроме того, этот рейс был доступен для пассажиров. Билеты за 140 долларов можно было купить заранее, что и сделали 14 человек, которые также поучаствовали в этом историческом полете.

«Руководство Somon Air намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и узбекистанскими коллегами из авиакомпании „Узбекистан Хаво Йуллари“ для решения производственных вопросов по открытию рейсов», — говорится в сообщении.

Somon Air планирует совершать рейсы в Узбекистан раз в неделю зимой и два раза в неделю летом. В настоящее время авиакомпания отправляет рейсы в Германию, Китай, Турцию, ОАЭ, Россию и Казахстан.


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