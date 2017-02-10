Из Таджикистана в Узбекистан вылетел первый за 25 лет самолет

Самолет авиакомпании Somon Air вылетел из Душанбе в Ташкент впервые за 25 лет, передает
Таджикистан и Узбекистан прервали регулярное авиасообщение в 1992 году. Самолет, вылетевший 10 февраля в 10:00 из Душанбе, совершает технический рейс. На его борту находятся представители авиационных структур Таджикистана и журналисты.
Кроме того, этот рейс был доступен для пассажиров. Билеты за 140 долларов можно было купить заранее, что и сделали 14 человек, которые также поучаствовали в этом историческом полете.
«Руководство Somon Air намерено провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и узбекистанскими коллегами из авиакомпании „Узбекистан Хаво Йуллари“ для решения производственных вопросов по открытию рейсов», — говорится в сообщении.
Somon Air планирует совершать рейсы в Узбекистан раз в неделю зимой и два раза в неделю летом. В настоящее время авиакомпания отправляет рейсы в Германию, Китай, Турцию, ОАЭ, Россию и Казахстан.