Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:11, 10 февраля 2017 124
 0    0

Афиша RZN.info рекомендует принять участие в «Лыжне России» и посетить шоу «Доктор Фактум»

Афиша RZN.info рекомендует принять участие в «Лыжне России» и посетить шоу «Доктор Фактум»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Грядущие выходные обещают множество интересных мероприятий — от традиционных концертных событий, до спортивных состязаний.

В биатлонном комплексе в районе Варсковского сельского поселения 11 февраля состоится всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Общий старт на дистанциях 5 и 10 километров состоится в 12:00. В клубе OZON LIVE выступит группа «Маврин» с концертной программой, посвященной 10-летию альбома «Откровение». А в клубе Old Fashion Bar состоится «Регги-вечер» с участием рязанских групп.

12 февраля череда культурных мероприятий продолжится. В МКЦ пройдет научно-развлекательное шоу «Доктор Фактум», в котором зрители смогут принять участие в действии наравне с персонажами. В Театре Драмы состоится спектакль «Лунин» по пьесе Эдварда Радзинского с Дмитрием Певцовым в главной роли. А в кафе «Фонтан» состоится литературный вечер, посвященный Борису Пастернаку, на котором стихи классика будет исполнять заслуженный артист России Андрей Торхов.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
16:11, 10 февраля 2017
Афиша RZN.info рекомендует принять участие в «Лыжне России» и посетить шоу «Доктор Фактум»
17:09, 9 февраля 2017
В рязанском кафе пройдет джазовый концерт для всех влюбленных
15:45, 9 февраля 2017
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «На пятьдесят оттенков темнее» и «Обитель зла: Последняя глава»
16:22, 8 февраля 2017
Актеры самого непредсказуемого шоу ТНТ сымпровизируют в Рязани
12:35, 7 февраля 2017
Артисты, эстеты, психологи. Рязанские бармены вновь сразились за звание лучшего. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 32 841
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 657
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 661
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 5
14:50, 28 января 2017 17 766
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
11:08, 31 января 2017 17 096
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 11
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум