Афиша RZN.info рекомендует принять участие в «Лыжне России» и посетить шоу «Доктор Фактум»

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Грядущие выходные обещают множество интересных мероприятий — от традиционных концертных событий, до спортивных состязаний.
В биатлонном комплексе в районе Варсковского сельского поселения 11 февраля состоится всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Общий старт на дистанциях 5 и 10 километров состоится в 12:00. В клубе OZON LIVE выступит группа «Маврин» с концертной программой, посвященной 10-летию альбома «Откровение». А в клубе Old Fashion Bar состоится «Регги-вечер» с участием рязанских групп.
12 февраля череда культурных мероприятий продолжится. В МКЦ пройдет научно-развлекательное шоу «Доктор Фактум», в котором зрители смогут принять участие в действии наравне с персонажами. В Театре Драмы состоится спектакль «Лунин» по пьесе Эдварда Радзинского с Дмитрием Певцовым в главной роли. А в кафе «Фонтан» состоится литературный вечер, посвященный Борису Пастернаку, на котором стихи классика будет исполнять заслуженный артист России Андрей Торхов.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».