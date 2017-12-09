Следственный комитет объявил о Дне борьбы с коррупцией и привел статистику преступлений

В субботу, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Об этом сообщило на своем
Также оно привело статистику: только за этот год по Рязанской области в суд уже направили 48 коррупционных уголовных дел. Арестованное имущество обвиняемых оценили в 70 миллионов рублей.
За взятки уже признали виновными бывшего заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций администрации Рязани Сергея Солодова, руководителей двух рязанских коммерческих организаций Алексея Киселева и Анатолия Сухова. Суд продолжает рассматривать дела бывшего главного архитектора города Натальи Харибутовой, бывшего первого заместителя Председателя правительства области Дмитрия Андреева.
Международный день борьбы с коррупцией учрежден по инициативе ООН 9 декабря. В этот день в 2003 году подписали Конвенцию ООН против коррупции. Россия оказалась в числе первых стран, подписавших Конвенцию.
Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.