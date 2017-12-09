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9:08, 9 декабря 2017 64
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Следственный комитет объявил о Дне борьбы с коррупцией и привел статистику преступлений

Следственный комитет объявил о Дне борьбы с коррупцией и привел статистику преступлений

В субботу, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Об этом сообщило на своем сайте региональное Управление СКР.

Также оно привело статистику: только за этот год по Рязанской области в суд уже направили 48 коррупционных уголовных дел. Арестованное имущество обвиняемых оценили в 70 миллионов рублей.

За взятки уже признали виновными бывшего заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций администрации Рязани Сергея Солодова, руководителей двух рязанских коммерческих организаций Алексея Киселева и Анатолия Сухова. Суд продолжает рассматривать дела бывшего главного архитектора города Натальи Харибутовой, бывшего первого заместителя Председателя правительства области Дмитрия Андреева.

Международный день борьбы с коррупцией учрежден по инициативе ООН 9 декабря. В этот день в 2003 году подписали Конвенцию ООН против коррупции. Россия оказалась в числе первых стран, подписавших Конвенцию.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.


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