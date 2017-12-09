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11:45, 9 декабря 2017 240
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На спутниковом снимке Рязанского кремля нашли вертолет

На спутниковом снимке Рязанского кремля нашли вертолет

На спутниковый снимок Рязанского кремля с сервиса «Яндекс.Катрты» попал вертолет.

Судя по изображению, на фото Ми-8, на котором 26 августа губернатор Николай Любимов облетал территорию области вместе с главой регионального ГУ МЧС и на тот момент начальником ГБУ «Пожлес» Сергеем Абрамовым.


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