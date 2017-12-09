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19:03, 9 декабря 2017 1 337
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На площади Ленина маршрутка сбила пешехода. Фото

На площади Ленина маршрутка сбила пешехода. Фото

На остановке площади Ленина в Рязани маршрутка сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

На опубликованных в сети фотографиях видно, как женщина лежит на проезжей части рядом с маршруткой №66.

Очевидец произошедшего сообщил RZN.info о том, что женщина бежала к общественному транспорту, «врезалась» в мужчину и упала на проезжую часть, после чего ее сбила маршрутка. По его словам, у пострадавшей «скорее всего пробита голова и сломана рука». Очевидцы вызвали «скорую», которая приехала через пять минут. Рязанку госпитализировали.

Фото группы «Типичная Рязань»


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